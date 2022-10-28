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Hazırlıklar sürüyor

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Pazar günü deplasmanda Van Erkek Beş Yıldız takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. 

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Hazırlıklar sürüyor

Antrenör Ozan Salep gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda çalışmalarına devam eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, yarın son hazırlıklarını tamamlayarak Van’a gidecek. 
Ligin ilk haftasında deplasmanda hakem hataları sonucunda Batman Belediyespor’a mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan kırımızı siyahlı ekip geçtiğimiz hafta ise ligin favori ekiplerinden Seyhan Belediyespor’u mağlup ederek rakiplerine gözdağı vermişti. Hedefini üst sıralar olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, hafta başı başladığı hazırlıklarını sürdürürken, zorlu Van deplasmanında hedefini galibiyet olarak belirledi. 
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, lige kötü bir başlangıç yapmalarına karşılık geçtiğimiz hafta sonu ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Seyhan Belediyespor’u mağlup ederek moral bulduklarını söyledi. 
Van Erkek Beş Yıldız takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını altını çizen Salep, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında hedefimiz iki puan. Zorlu deplasmanda iyi bir oyun ile iki puanı alacağımıza inanıyorum. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağımız taktik antrenmanı ile tamamlayarak Van’a gideceğiz. Bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmamak için mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi. »Haber Merkezi
 

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Hazırlıklar Sürüyor
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