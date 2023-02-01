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Hazırlıklar devam ediyor

Yozgat Birinci Amatör Küme A Grubu’nu ikinci sırada bitiren Turyap Bişekspor, 5 Şubat’ta karşılaşacak Boğazlıyan Sağlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor. 

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Hazırlıklar devam ediyor

Bozok stadyumu dış sahada çalışmalarına devam eden Bişekspor, BAL Ligine yükselme vizesi almanın mücadelesini verecek.
Turyap Bişekspor kulüp Başkanı Mustafa Sargın 5 tane kurum takımlarına karşı mücadele vererek play-off hakkını kazandıklarını söyledi.
Sargın, İlk maçları olan Boğazlıyan Sağlıkspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve kazanarak seriye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.
Kendi imkanları ile çıktıkları bu yolculukta gelinen noktanın iyi etüd edilmesi gerektiğini ifade eden Sargın, altyapı konusunda da çalışmalarının sürdüğünü ve Bişekspor’un mevcut başarılarını kalıcı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Play-off maçları öncesinde tüm takımlara başarılar diliyorum. >>Alpaslan Demir

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
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