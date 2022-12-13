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Hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde Yozgat’ı temsil eden Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü, ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Hazırlıklar devam ediyor

2. Lig 4. Grupta mücadele eden Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü, ligin ilk yarısını geçen hafta galibiyetle kapattı. Ligin ikinci yarısına kendi evinde Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ağırlayarak başlayacak olan Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele için hazırlıklarına devam ediyor. 
Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü, 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maça taraftarlarını davet ediyor. »Haber Merkezi

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
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