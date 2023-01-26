Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.297,77
ALTIN
1.177,70
DOLAR
18,81
STERLİN
23,39
EURO
20,57

Hazırlıklar başladı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 5 Şubat tarihinde deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. 

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Hazırlıklar başladı

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Antrenör Enis Atmaca tarafından izin verilen sporcular bugün itibariyle lig hazırlıklarının startını verdi. Antrenör Enis Atmaca, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından oyuncularına izin verdiğini, kendisinin de Milli Takım kampından yeni döndüğünü bu nedenle de lig hazırlıklarına yeni başladıklarını söyledi. Yoğun bir şekilde ligin ikinci yarısının ilk haftasında Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ligde bu sezon Süper Lige yükselme Play-Off müsabakalarına kalabilmek için mücadele ediyoruz. Ligin ilk devresinin son haftalarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz.’’ dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar BaşladıHentbol Kadınlar Birinci LigiPlayoffYozgat Aile Ve Sosyal Politikalar GençliksporSporKadınOğuzeli Halk Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lig hazırlıkları sürüyor
Lig hazırlıkları sürüyor
Maça davet
Maça davet
Hazırlıklar başladı
Hazırlıklar başladı
Yeni Renk “YOZGAT 66 SPOR”
Yeni Renk “YOZGAT 66 SPOR”
Oyuncuları açıkladı
Oyuncuları açıkladı
Puanla döndüler
Puanla döndüler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim