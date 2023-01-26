Hazırlıklar başladı

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Antrenör Enis Atmaca tarafından izin verilen sporcular bugün itibariyle lig hazırlıklarının startını verdi. Antrenör Enis Atmaca, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından oyuncularına izin verdiğini, kendisinin de Milli Takım kampından yeni döndüğünü bu nedenle de lig hazırlıklarına yeni başladıklarını söyledi. Yoğun bir şekilde ligin ikinci yarısının ilk haftasında Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ligde bu sezon Süper Lige yükselme Play-Off müsabakalarına kalabilmek için mücadele ediyoruz. Ligin ilk devresinin son haftalarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz.’’ dedi. »Haber Merkezi