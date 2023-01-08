Hazırlıklar başladı

Ligi birinci sırada tamamlayarak Play-Off’u garantileyen Sorgun Belediyespor ara vermeden antrenmanları sürdürüyor.

Hedeflerinin üst lig olduğunu belirten Sorgun Belediyespor'un Teknik Direktörü Halil Aydoğan, “Lig maçlarının bitmesinin ardından, Play-Off maçları için çalışmalarımıza başladık. Takımımız ile birlikte hazırlıklarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 1. Amatör Ligi B Grubunda 10 hafta mücadele verdik. Bu süreç yenilgisiz olarak tamamladık. İnşallah Play-Off maçında da yenilmeyeceğiz ve bir üst lige çıkacağız. Bu konuda takımıma ve yönetimimize sonsuz güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

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