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Hazırlık maçı yaptı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın devre arası hazırlık kampı sürüyor.

16 Ocak 2023 Pazartesi 17:32
Hazırlık maçı yaptı

Kırmızı-siyahlı takım Kırıkkale 1. Amatör küme ligi takımlarından Türk Metal 1963spor ile karşı karşıya geldi.
Yozgat dış saha da oynanan mücadelede Yozgatspor 1959 FK, Kırıkkale ekibi ile 2-2 berabere kaldı.
Teknik Sorumlu Feridun Dündar, hazırlık maçında yeni transferleri görme imkânı buldu.
Dündar, Kırıkkale ekibi karşısında maçı ilk ve ikinci yarısında da bütün oyuncularına şans verdi.
Yozgatspor 1959 FK’nın Türk Metal 1963spor karşısındaki gollerini ise yeni transferi Ömer Sunar kaydetti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hazırlık Maçı YaptıBölgesel AmatörYozgatsporTürk Metal
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