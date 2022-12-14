Hazırlık devam ediyor

Hafta sonu Kastamonu temsilcisi Kastamonu Dinamikspor’u mağlup ederek üç haftalık galibiyet hasretine son veren kırmızı siyahlı ekip, ligde yeni bir seri yakalamak için Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımını yenmek istiyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımı Başantrenörü Enis Atmaca, Kastamonu karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine ilaç gibi geldiğini, moral bulduklarını söyledi. Hafta sonu deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynayacakları müsabakaya da bu moral ile başladıklarının altını çizen Atmaca, “Elazığ temsilcisini yenebilecek güce sahibiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Bu sene ligi ilk dört takım arasında tamamlayıp Play-Off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Bunun içinde önümüzdeki en büyük engellerden birisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda üst sıralara tırmanmaya başlayacağız. Dün başladığımız çalışmalarımızı Cuma gününe kadar sürdüreceğiz. Cuma günü ise son hazırlıklarımızı tamamlayarak Elazığ’a hareket edeceğiz.” dedi.

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