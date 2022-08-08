Hazırlık başladı

Dernek yetkilileri, Türkiye Voleybol Erkekler 2’inci Liginde mücadele edecek olan Sarıkaya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 2022-2023 sezonu için 2 transfer yaptığını bildirdi.

Antrenör ve oyuncu transferleri ile takımın lige hazır olacağını bildiren dernek yetkilileri, Emre Pınar ve Yusuf Afşar ile anlaşma sağlandığını belirtti.

Türkiye Voleybol Erkekler 2’inci Liginde mücadele edecek olan Sarıkaya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 2022-2023 sezonu için Emre Pınar ile anlaşmaya vardığını ve Pınar’ın daha önce bir çok takımda hem oyuncu hem de antrenör olarak başarılı bir şekilde görev yaptığını dile getiren dernek yetkilileri, ayrıca Pınar’ın çalışmış olduğu şehirlerde alt yapının gelişimine önem vererek bir çok başarıya imza attığını vurguladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2’nci Lig'inde mücadele edecek olan takımın yeni sezon planlamasına yönelik orta oyuncu Yusuf Afşar ile anlaşma sağlandığına değinen dernek yetkilileri, sporcunun geçmiş sezonlarda; Melikgazi Belediyespor, Hatay Payas Belediye, 68 Aksaray Belediye, Malatya Büyükşehir Belediye, Develi Belediye Spor ve Osmaniye Düziçi Spor takımlarında forma giydiğini aktardı.

Yetkililer ayrıca bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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