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Hayali için engelleri aşıyorlar

Yozgat’ta bedensel engelli 15 yaşındaki Zeynep Kılınç ve 25 yaşındaki Ayşe Uzar, Tekerli Sandalye Basketbol Milli Takımı formasını giyebilmek için haftanın 3 günü yoğun bir tempoyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Hayali için engelleri aşıyorlar

Sorgun ilçesinde doğuştan bedensel engelli Zeynep Kılınç ve Ayşe Uzar’ın hayatı, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele eden Umut Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu’nun daveti ile değişti. Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda antrenörleri Hamza Kablanoğlu öncülüğünde basketbol antrenmanlarını sürdüren Zeynep Kılınç ve Ayşe Uzar, hayata küsmek yerine basketbol oynayıp sosyal aktivitelere katılarak örnek bir yaşam sürüyor. Basketbol ile tanıştıktan sonra çok çalışarak takımın değişmezleri arasına giren, hırs ve performanslarıyla dikkat çeken genç oyuncular, milli takıma seçilip ay yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yaşıyorlar.
“MİLLİ FORMAYI GURURLA TAŞIRIM”
Hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Ayşe Uzar, “Bir sene önce tekerlekli basketbola başladım. Bundan 3 ay önce Aksaray’da milli takım seçmelerine gittik. Orası verimli geçti, deneyim elde ettik. Milli takım formasını giymek, takıma seçilmek benim hedefim. Seçildiğim zaman da o formayı gururla taşıyacağıma inanıyorum. Basketbolla tanışmadan önce evdeydim, zamanım boş geçiyordu. Canım çok sıkılıyordu, bu sporla hayata bakış açım değişti. Çevremdeki insanların da davranışları değişti, çok mutluyum. Hafta da 3 gün antrenmanlara gidiyoruz. Ligler başladı orada da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.
“AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK EN BÜYÜK HAYALİM”
Basketbol ile hayatının büyük oranda değiştiğini belirten 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Kılınç ise, “Benim spina bifida yürüme bozukluğu rahatsızlığım var. 2 yıl önce basketbola başladım, ailem teşvik etti basketbol sporuna, yoksa ben başlamayacaktım. Güzel de oldu, hayatımda çok şey değişti. Daha çok sosyalleştim, arkadaş ortamım düzeldi. Birinin yardımı olmadan bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Eskiden yapacağım bir şey yoktu. Boş zamanlarımda hiçbir şey yapmıyordum. Bu sporla da hayatım büyük oranda değişti. Basketbol alanında gelişiyorum daha iyi oynayabilmek benim hayalim. Milli takımda oynamayı da çok istiyorum, bu da hedefim benim. Seçmelere katıldım, davet edildim. Ay yıldızlı formayı giymek en büyük hayalim. Antrenman yapıyoruz, maçlarda da güzel başarılar elde etmek istiyorum” şeklinde konuştu. »İHA
 

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