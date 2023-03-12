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Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

12 Mart 2023 Pazar 02:11
Hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamada Pazar günü saat 14.00'da Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak olan Ankara T.K.İ - Yozgatspor 1959 FK karşılaşmasını Düzce Bölgesel Hakemlerinden Adem Güneş yönetecek. Öte yandan Yozgat Belediyesi Bozokspor- Kırıkkale Yahşiyan maçını ise Hasan Uyduran yönetecek. 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemleri ise şu şekilde: 
Develigücü - Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu
Yozgat Belediyesi Bozok – Yahşihanspor: Hasan Uyduran
Suvermez Kapadokya - Talasgücü Belediyespor: Mehmet Furkan Balbay
Osmancık Belediyespor -  Eskil Belediyespor: Bekir Doğan
Mucurgücü -  Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul
Ankara T.K.İ – Yozgatspor 1959 FK: Adem Güneş 
»Haber Merkezi
 

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Hakemler Belli Oldu
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