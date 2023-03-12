Hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamada Pazar günü saat 14.00'da Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak olan Ankara T.K.İ - Yozgatspor 1959 FK karşılaşmasını Düzce Bölgesel Hakemlerinden Adem Güneş yönetecek. Öte yandan Yozgat Belediyesi Bozokspor- Kırıkkale Yahşiyan maçını ise Hasan Uyduran yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemleri ise şu şekilde:

Develigücü - Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu

Yozgat Belediyesi Bozok – Yahşihanspor: Hasan Uyduran

Suvermez Kapadokya - Talasgücü Belediyespor: Mehmet Furkan Balbay

Osmancık Belediyespor - Eskil Belediyespor: Bekir Doğan

Mucurgücü - Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul

Ankara T.K.İ – Yozgatspor 1959 FK: Adem Güneş

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