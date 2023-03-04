Hakemler belli oldu

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Niğde Belediyespor maçını Mir Can Karaçalı yönetecek. Öte yandan Mucurgücü-Yozgatspor 1959 FK maçını ise Bakır Aslan görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'de 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: Osmancık Belediyespor-Sincan Belediyespor: Ertuğrul Yılmaz

Ankara TKİ-Suvermez Kapadokya: Abdulkadir Oral

Yahşihanspor-Eskil Belediyespor: Alihan Çalıkuşu

Yozgat Bozokspor-Niğde Belediyespor: Mir Can Karaçalı

Mucurgücü-Yozgatspor 1959 FK: Bakır Aslan

Develigücü-Hacılar Erciyesspor: Adem Bozkurt. »Haber Merkezi