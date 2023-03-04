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Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör lig 16. Hafta maçları hakemleri belli oldu.

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Hakemler belli oldu

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Niğde Belediyespor maçını Mir Can Karaçalı yönetecek. Öte yandan Mucurgücü-Yozgatspor 1959 FK maçını ise Bakır Aslan görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'de 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: Osmancık Belediyespor-Sincan Belediyespor: Ertuğrul Yılmaz
Ankara TKİ-Suvermez Kapadokya: Abdulkadir Oral
Yahşihanspor-Eskil Belediyespor: Alihan Çalıkuşu
Yozgat Bozokspor-Niğde Belediyespor: Mir Can Karaçalı
Mucurgücü-Yozgatspor 1959 FK: Bakır Aslan
Develigücü-Hacılar Erciyesspor: Adem Bozkurt. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Belli Oldu
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