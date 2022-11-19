Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8’inci hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

Suvermez Kapadokya-Niğde Belediyespor: Havva Nur Demir

Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Burak Doğru

Başkent Şafakspor-Yahşihanspor: Murat Türker Aksu

Ankara TKİspor-Sincan Belediyespor: Hakan Aktaş

Mucurgücü-Osmancık Belediyespor: Kerim Çataklı

Yozgat 1959-Eskil Belediyespor: Fırat Kaçmaz

Develigücü-Yozgat Bozokspor: Cantürk Kılıç »İHA

