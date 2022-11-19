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Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 8’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

19 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8’inci hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
Suvermez Kapadokya-Niğde Belediyespor: Havva Nur Demir
Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Burak Doğru
Başkent Şafakspor-Yahşihanspor: Murat Türker Aksu
Ankara TKİspor-Sincan Belediyespor: Hakan Aktaş
Mucurgücü-Osmancık Belediyespor: Kerim Çataklı
Yozgat 1959-Eskil Belediyespor: Fırat Kaçmaz
Develigücü-Yozgat Bozokspor: Cantürk Kılıç »İHA
 

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Hakemler Belli Oldu
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