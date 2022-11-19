Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8’inci hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
Suvermez Kapadokya-Niğde Belediyespor: Havva Nur Demir
Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Burak Doğru
Başkent Şafakspor-Yahşihanspor: Murat Türker Aksu
Ankara TKİspor-Sincan Belediyespor: Hakan Aktaş
Mucurgücü-Osmancık Belediyespor: Kerim Çataklı
Yozgat 1959-Eskil Belediyespor: Fırat Kaçmaz
Develigücü-Yozgat Bozokspor: Cantürk Kılıç »İHA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8’inci hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şu şekilde: