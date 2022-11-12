Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 7’nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

7’nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay

Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay

Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl

Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut

Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan

Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen

Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak

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