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Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta oynanacak 7’nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 7’nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
7’nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay
Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay
Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl
Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut
Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan
Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen
Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Belli Oldu
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