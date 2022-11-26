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Hakemler belli

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta oynanacak 9’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Hakemler belli

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 9’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 9 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
9’uncu haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Eskil Belediyespor-Develigücü: Hasan Can Tamtekin
Sincan Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Eray Eşmekaya
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Mucurgücüspor: Sedef Altuntepe
Kırıkkale Yahşihanspor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt
Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK: Turhan Beyke
Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Osman Köksaldı
Osmancık Belediyespor-Başkent Şafakspor: İrfan Çağrı Baş 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Belli
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