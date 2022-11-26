Hakemler belli

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 9’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 9 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.

9’uncu haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Eskil Belediyespor-Develigücü: Hasan Can Tamtekin

Sincan Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Eray Eşmekaya

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Mucurgücüspor: Sedef Altuntepe

Kırıkkale Yahşihanspor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt

Hacılar Erciyesspor-Yozgat 1959 FK: Turhan Beyke

Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Osman Köksaldı

Osmancık Belediyespor-Başkent Şafakspor: İrfan Çağrı Baş

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