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Hakemler açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarında hakemler açıklandı.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Hakemler açıklandı

Yozgat 1959 FK -Suvermez Kapadokya: Burak Aksak yönetecek, Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor maçında ise Havva Nur Demir düdük çalacak.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:
Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç
Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi
Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar
Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir
Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak
Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı  »Haber Merkezi

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