Hakemler açıklandı

Yozgat 1959 FK -Suvermez Kapadokya: Burak Aksak yönetecek, Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor maçında ise Havva Nur Demir düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:

Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç

Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi

Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar

Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir

Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak

Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı »Haber Merkezi