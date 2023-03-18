Hakemler açıklandı

Yozgat 1959 FK -Suvermez Kapadokya: Burak Aksak yönetecek, Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor maçında ise Havva Nur Demir düdük çalacak.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:
Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç
Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi
Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar
Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir
Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak
Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı »Haber Merkezi
Yozgat 1959 FK -Suvermez Kapadokya: Burak Aksak yönetecek, Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor maçında ise Havva Nur Demir düdük çalacak.