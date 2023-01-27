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Hakemler açıklandı

Bölgesel Amatör Lig’de 6. Grup 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Hakemler açıklandı

Hafta sonu oynanacak Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK maçını Murat Durgunoğlu yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 14.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Develigücü – Talasgücü Belediyesi: Burak Baş
Mucurgücü – Suvermez Kapadokyaspor: Süleyman Erkılıç
Sincan Belediyespor – Eskil Belediyepor: İbrahim Elmas
Kırıkkale Yahşiyanspor – Niğde Belediyespor: İrfan Çağrı
Osmancık Belediyespor – Hacılar Erciyes Gençlikspor: Onur Aydoğan /»Alpaslan Demir

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Hakemler Açıklandı
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