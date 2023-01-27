Hakemler açıklandı

Hafta sonu oynanacak Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK maçını Murat Durgunoğlu yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 14.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Develigücü – Talasgücü Belediyesi: Burak Baş
Mucurgücü – Suvermez Kapadokyaspor: Süleyman Erkılıç
Sincan Belediyespor – Eskil Belediyepor: İbrahim Elmas
Kırıkkale Yahşiyanspor – Niğde Belediyespor: İrfan Çağrı
Osmancık Belediyespor – Hacılar Erciyes Gençlikspor: Onur Aydoğan /»Alpaslan Demir
Hafta sonu oynanacak Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK maçını Murat Durgunoğlu yönetecek.