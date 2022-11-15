Hakem kurbanı oldular

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada hakemlerin de etkisi ile sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarını ve devreye 19-19 berabere girdiklerini hatırlatan Atmaca, “Müsabakanın ikinci yarısında ise hakemin etkisi ile kazanacağımız müsabakayı kaybettik. İkinci yarıda en skorer oyuncum Atiye Gülseven ile takım kaptanım Hilal Doğan’ı oyundan atarken, rakibimiz lehine de tam 11 tane 7 metre atışı çaldı. Müsabaka hakemi en iyi oyuncularımızı oyundan atıp rakibin kazanması için de 7 metre atışları verince oyundan düştük. Mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Bu hafta fikstür gereği dinlenerek geçireceğiz. Ancak oyuncularıma izin vermeyeceğim ve bugünden itibaren 26 Kasım tarihinde Kırşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Zirve mücadelesi veren rakibimiz karşısında sahadan galibiyet ile Samsun karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi