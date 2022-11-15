Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hakem kurbanı oldular

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Samsun Hentbolspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. 

15 Kasım 2022 Salı 02:11
Hakem kurbanı oldular

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada hakemlerin de etkisi ile sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi. 
Müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarını ve devreye 19-19 berabere girdiklerini hatırlatan Atmaca, “Müsabakanın ikinci yarısında ise hakemin etkisi ile kazanacağımız müsabakayı kaybettik. İkinci yarıda en skorer oyuncum Atiye Gülseven ile takım kaptanım Hilal Doğan’ı oyundan atarken, rakibimiz lehine de tam 11 tane 7 metre atışı çaldı. Müsabaka hakemi en iyi oyuncularımızı oyundan atıp rakibin kazanması için de 7 metre atışları verince oyundan düştük. Mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Bu hafta fikstür gereği dinlenerek geçireceğiz. Ancak oyuncularıma izin vermeyeceğim ve bugünden itibaren 26 Kasım tarihinde Kırşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Zirve mücadelesi veren rakibimiz karşısında sahadan galibiyet ile Samsun karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hakem Kurbanı Oldular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hentbolcular üzgün
Hentbolcular üzgün
Galibiyete devam
Galibiyete devam
Yozgat temsilcisi berabere kaldı
Yozgat temsilcisi berabere kaldı
Hakemler belli oldu
Hakemler belli oldu
Basketbol tutkuya dönüştü
Basketbol tutkuya dönüştü
Samsun yolcuları
Samsun yolcuları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim