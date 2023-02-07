Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.930,18
ALTIN
1.130,18
DOLAR
18,83
STERLİN
22,67
EURO
20,22
Flaş Haber
13 Şubat’a kadar tatil
Kapat

Günü şaşırdı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor maçının hakem gözlemcisi İsmail Hakan Uysal, maç gününü şaşırınca müsabaka 15 dakika geç başladı.

07 Şubat 2023 Salı 02:00
Günü şaşırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir durum yaşandı. 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de başlaması gereken karşılaşma saat 14.15’de başladı. Karşılaşmanın 15 dakika geç başlamasının sebebi ise maçın gözlemcisi olan İsmail Hakan Uysal’ın maç gününü karıştırması oldu. Ankara bölgesi gözlemcisi olan İsmail Hakan Uysal maçın gününü Cumartesi yerine Pazar olarak karıştırmasından ötürü TFF ile iletişime geçildi.
Müsabakaya Kayseri’den Bölgesel Gözlemci Ceyhun Gürbüz atandı. Ceyhun Gürbüz’ün gelmesi ile karşılaşma geç olsa da başladı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Günü şaşırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun farklı galip
Sorgun farklı galip
Ligden çekildi
Ligden çekildi
Üç puan Develi’nin
Üç puan Develi’nin
Rakip dayanmıyor
Rakip dayanmıyor
Sahadan galip ayrıldı
Sahadan galip ayrıldı
Play-off start aldı
Play-off start aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim