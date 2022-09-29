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Gruplar belli oldu

Hentbol Erkekler 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimleri gerçekleşti. Kura çekiminde gruplar açıklanırken Erkekler 1. Lig 2022-2023 sezonunda Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı A grubunda yer aldı.

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Gruplar belli oldu

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı,  2022-2023 sezonunun 1. Liginde ilk hafta 1955 Batman Belediye Hentbol takımı ile karşılaşacak. Ligin ikinci haftasında ise sahaya Adana Seyhan Belediyesporu davet edecek. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı ile A grubunda karşılaşacak takımlar; 1955 Batman Belediye SK, Adana Seyhan Belediye SK, Gaziantep Nurdağ Belediye SK,  Mersin İdman Yurdu SK,  Rize Belediye SK, Rize Güneysu SK, Sivas Gençlik SK,  Van Erek Beş Yıldız SK. 
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Gruplar Belli Oldu
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