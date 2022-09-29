Gruplar belli oldu

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı, 2022-2023 sezonunun 1. Liginde ilk hafta 1955 Batman Belediye Hentbol takımı ile karşılaşacak. Ligin ikinci haftasında ise sahaya Adana Seyhan Belediyesporu davet edecek. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı ile A grubunda karşılaşacak takımlar; 1955 Batman Belediye SK, Adana Seyhan Belediye SK, Gaziantep Nurdağ Belediye SK, Mersin İdman Yurdu SK, Rize Belediye SK, Rize Güneysu SK, Sivas Gençlik SK, Van Erek Beş Yıldız SK.

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