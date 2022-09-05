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Gruplar belli oldu

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde 3 Eylül Cumartesi günü Yozgat 1. Amatör küme 2022-2023 futbol sezonu kura ve fikstür çekimi yapıldı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:21
Gruplar belli oldu

19 takımın mücadele edeceği 2022-2023 futbol sezonunda gruplar, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri tarafından düzenlenen kura çekiminde belli oldu. A grubunda Kale Gençlikspor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği, S.H.Ç.E.K spor, Sarayspor, Bişekspor, İl Özel İdarespor, Yerköy Köselispor; B grubunda Çiğdemlispor, Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Aydıncık Gençlikspor, Sorgun Belediyespor, Akdağmadenispor ve C grubunda ise;  Çayıralan Esnafspor, Çandırspor, Sırçalı Belediyespor, Paşaköy Gençlikspor, Boğazlıyan Belediye Sağlık, Boğazlıyan Şekerspor yer aldı. »Muhammed Üstüntaş

Son Güncelleme: 05.09.2022 12:08
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