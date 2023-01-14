Grup müsabakaları yapıldı

Celal Atik spor salonunda düzenlenen yarışmaya 11 Kız takımı ile 12 Erkek takımı katılırken, 334 sporcunun 163’ü kız, 171’i erkek katılım sağladı.
Müsabakaya Yozgat, Aksaray, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir takımları katıldı.
Müsabakalarda 23 Kafile Başkanı, 46 çalıştırıcı/Antrenör görev aldı. »Haber Merkezi
14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Celal Atik spor salonunda düzenlenen yarışmaya 11 Kız takımı ile 12 Erkek takımı katılırken, 334 sporcunun 163’ü kız, 171’i erkek katılım sağladı.