Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37

Grup müsabakaları yapıldı

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı okul sporları voleybol genç Erkek-Kız Grup yarışmaları Yozgat’ta yapıldı. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Grup müsabakaları yapıldı

Celal Atik spor salonunda düzenlenen yarışmaya 11 Kız takımı ile 12 Erkek takımı katılırken, 334 sporcunun 163’ü kız, 171’i erkek katılım sağladı. 
Müsabakaya Yozgat, Aksaray, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir takımları katıldı.
Müsabakalarda 23 Kafile Başkanı, 46 çalıştırıcı/Antrenör görev aldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Grup Müsabakaları YapıldıVoleybolSporErkekKız Grup YarışmalarıYozgatAksarayAmasyaAnkaraçankırıçorumKayseriKırıkkaleKırşehirNevşehirCelal AtikSpor SalonuYozgat Gençlikspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupaları verildi
Kupaları verildi
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Bölgesel kış semineri
Bölgesel kış semineri
Muğlaspor’la anlaştı
Muğlaspor’la anlaştı
Rövanşa davet
Rövanşa davet
“Tek düşüncemiz lig”
“Tek düşüncemiz lig”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim