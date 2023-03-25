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Grubu lider tamamladı

Çayıralan İlçesi Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı Okul Sporları adı altında 3 grup halinde düzenlenen turnuvada maçlar tamamlandı. 

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Grubu lider tamamladı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Boğazlıyan Grubunda; Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ile karşılaştı. İlk maçta Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 2-2 berabere kaldı. Daha sonra Şehit Lokman Dargın Ortaokulunu 5-4 mağlup etti. Ardından Cumhuriyet Ortaokulunu 9-3 mağlup eden öğrenciler son maçı da hükmen 3-0 kazandı. Bu sonuçların ardından Boğazlıyan Grubunu lider olarak tamamladı. Yarı finalde yapılan kura çekimi sonucu Yozgat Merkez takımı ile karşılaşacak. Sorgun grubu 1.si kura çekimi sonucu direkt olarak finale yükselmiş oldu. Okulumuz Yozgat Merkez takımı ile 27 Mart 2023 tarihinde karşılaşacak.” İfadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Grubu Lider Tamamladı
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