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Golcü oyuncu Bozokspor’da

Bölgesel Amatör Ligin yeni temsilcisi Yozgat Belediyesi Bozokspor, dış transferde golcü oyuncu Ercan Kuruçay’ı kadrosuna kattı.

23 Ağustos 2022 Salı 02:11
Golcü oyuncu Bozokspor’da

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Polat Özkan yönetiminde sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor, dış transferde golcü oyuncu Ercan Kuruçay ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Muğlaspor forması altında 23 golle gol kralı olan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kuruçay, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını belirten Tanışman, “Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü olarak şampiyonluk yolunda 2021-2022 Bölgesel Amatör Lig’de Muğlaspor forması altında gol kralı olan Ercan Kuruçay ile anlaşmış bulunmaktayız. Dış transferleri gerçekleştirirken takımımıza olacak katkılarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda forvet hattımıza deneyimli oyuncu Ercan Kuruçay’ı takviye ettik. İnşallah gollerini Yozgat taraftarı için atacak ve şampiyonluk yolunda biz katkı sağlayacak. Transferimiz her iki tarafa da hayırlı olsun.” dedi. »İHA
 

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Golcü Oyuncu Bozoksporda
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