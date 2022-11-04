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Gol kralı Yavaş

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’un oyuncusu Enver Yavaş gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. 

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Gol kralı Yavaş

Sezon başında Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan renklerine kattığı genç oyuncu attığı 42 gol ile gol krallığı yarışında zirvede yer alırken takımının aldığı galibiyetlerde de önemli pay sahibi oldu. Takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini söyleyen başarılı oyuncu Enver Yavaş, attığı goller ile hem Yozgat Belediyesi Bozokspor’u zirveye taşımayı hem de gol krallığı yarışında zirvede olmayı hedeflediğini belirtti. 
Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu olan takımlarının çok güzel işlerin altına imza attığına vurgu yapan Yavaş, ‘’Bu sezon sonunda şampiyonluk istiyoruz ve bunu başaracak güce sahibiz. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Seyhan Belediyespor’u yenerek kalitemizi kanıtladık. Geçtiğimiz hafta Van temsilcisini farklı mağlup ettik, bu hafta ise Pazar günü konuk edeceğimiz Sivas Gençlikspor’u mağlup ederek çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Gol krallığında ben şuanda zirvede yer alıyorum. Umarım sezon sonunda da zirvedeki yerimi korurum.” dedi. »Haber Merkezi

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Gol Kralı Yavaş
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