Gençler Raftingle tanıştı

Sorgun Gençlik Derneği tarafından Dünya Rafting Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda Rafting düzenlendi.

Rafting eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından katılımcılara “Bota nasıl oturulur", "Nehirde nasıl yüzülür?", "Manevralar nasıl yapılır?", "Botta nelere dikkat etmek gerekir?", "İp nasıl kullanılır?", "Kürek nasıl tutulur ve kullanılır?" gibi konularında kısa bir eğitim verildi. Tecrübeli rehberler eşliğinde kürekler kullanarak, manevralar yapılarak, nehir yolları takip edilerek ve komutlar verilerek rafting turu tamamlandı.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Dernek olarak gençlerimizin her daim yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz etkinliklerimize gençlerimiz tarafından yoğun bir katılım oluyor. Bu hafta sonu da gençlerimizi Yozgatlı gençleri Rafting Sporu ile tanıştırdık. Dünya Rafting Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda Rafting etkinliği düzenledik. Rafting eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından katılımcılara “Bota nasıl oturulur", "Nehirde nasıl yüzülür?", "Manevralar nasıl yapılır?", "Botta nelere dikkat etmek gerekir?", "İp nasıl kullanılır?", "Kürek nasıl tutulur ve kullanılır?" gibi konularında kısa bir eğitim verildi. Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşayan gençler, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazandı. Rafting sonrasında Gençlerimize ücretsiz çay, kahve ve ikramlarında bulunduk. Bu fırsatı gençlerimize sunan başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi olmak üzere, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'a, Çekerek Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. »Rabia Şahin