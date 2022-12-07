“Gelecek gençlerin omuzunda yükselecek”

Maç sonrası öğrenciler yemek ikramında bulunan İl Başkanı Aydoğmuş, gelecek nesillerin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Aydoğmuş, “Gençlere her alanda sahip çıkmalı, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde destek olmalıyız. Bu konuda toplumumuz her kesimini, kamu kurum ve kuruluşlarını sivil toplum kuruluşlarını esnaflarımızı desteğe ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsabakayı organize eden Akdağmadeni Akademi spor Kulüp başkanı İsmet Yaşar ve Antrenör Hakan hoca ile Yapıtur Yozgat 66 Spor Kulübü Antrenörü İlhan hocayı tebrik ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi