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Geçmiş olsun…

Geçtiğimiz sezonlarda Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü ve Sorgun BelediyeSpor’ da oynayan kaleci Aykut Demirdelen, Zonguldak'taki amatör maçta hava topunda darbe alarak ağır yaralandı.

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Geçmiş olsun…

Zonguldak Süper Amatör Ligi maçında girdiği hava topu mücadelesinde rakibinden aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen, hastanede tedavi altına alındı.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan Akınspor ve Çaycumaspor maçının ikinci yarısında bir pozisyonda hava topuna çıkan Aykut Demirdelen, rakibiyle çarpışarak yere düştü.
Başına ve kulağına aldığı darbeyle ağır yaralanan kaleci Aykut'a ilk müdahaleyi, saha kenarındaki sağlık ekipleri ile doktor olan tribündeki CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul yaptı.
Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan kalecinin yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Akınspor Kulübü de 1-1 berabere biten maçın sonunda yayımladığı mesajında, "Girdiği pozisyonda çarpışma sonucunda talihsiz sakatlık geçiren Aykut Demirdelen'e ve Çaycumaspor ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakıma alınan Aykut, 3 gün boyunca bekletilecek, dualarımız seninle." ifadeleri kullanıldı. 
»Haber Merkezi/AA
 

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Geçmiş Olsun…
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