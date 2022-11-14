Galibiyete devam

Eskil Belediyespor ev sahipliğinde Dağılgan 1 Nolu Sahada oynanan maçta Yozgat Belediyesi Bozokspor mücadeleyi kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti.

15’inci dakikada sağ kanattan Eskil Belediyespor’lu oyuncu Cemal attığı gol ile ev sahibi olan takımını ilk yarı 1-0 öne geçirdi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor, ikinci yarıya hızlı şekilde başladı. 63’üncü dakikada takım oyuncusu Enes Erol’un kullandığı korner ile buluşan Ercan Kuruçay topu ağlarla buluşturdu. Yozgat Belediyesi Bozokspor skoru 1-1 yaptı. 69’uncu dakikada ikili mücadele sonrası top taca çıkıyor. Taç atışından sonra Enes’in ortası ile Ercan Kuruçay ikinci golünü attı. Yozgat Belediyesi Bozokspor 2-1 olarak maçta üstünlük sağladı. Maçın bitmesine son saniye kala Ercan Kuruçay attığı topun direkten dönmesi ile tekrar topa vurarak topu ağlarla buluşturdu. Maç Yozgat Belediyesi Bozokspor 3, Eskil Belediyespor 1 olarak sunuçlandı. Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı kazanarak 3 puanla evine döndü.

Belediye Başkanı Celal Köse konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 puanı 3 golle alan 5’de 5 yapan takımımızı tebrik ediyor, galibiyeti büyük Bozokspor taraftarımıza armağan ediyoruz. Yolun sonu şampiyonluk!" dedi. »Haber Merkezi