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Galibiyete devam

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Yozgat temsilcisi Yozgat Belediyesi Bozokspor, Eskil Belediyespor’u 3-1 yendi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Galibiyete devam

Eskil Belediyespor ev sahipliğinde Dağılgan 1 Nolu Sahada oynanan maçta Yozgat Belediyesi Bozokspor mücadeleyi kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti.
15’inci dakikada sağ kanattan Eskil Belediyespor’lu oyuncu Cemal attığı gol ile ev sahibi olan takımını ilk yarı 1-0 öne geçirdi.
Yozgat Belediyesi Bozokspor, ikinci yarıya hızlı şekilde başladı. 63’üncü dakikada takım oyuncusu Enes Erol’un kullandığı korner ile buluşan Ercan Kuruçay topu ağlarla buluşturdu. Yozgat Belediyesi Bozokspor skoru 1-1 yaptı. 69’uncu dakikada ikili mücadele sonrası top taca çıkıyor. Taç atışından sonra Enes’in ortası ile Ercan Kuruçay ikinci golünü attı. Yozgat Belediyesi Bozokspor 2-1 olarak maçta üstünlük sağladı. Maçın bitmesine son saniye kala Ercan Kuruçay attığı topun direkten dönmesi ile tekrar topa vurarak topu ağlarla buluşturdu. Maç Yozgat Belediyesi Bozokspor 3, Eskil Belediyespor 1 olarak sunuçlandı. Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı kazanarak 3 puanla evine döndü.
Belediye Başkanı Celal Köse konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 puanı 3 golle alan 5’de 5 yapan takımımızı tebrik ediyor, galibiyeti büyük Bozokspor taraftarımıza armağan ediyoruz. Yolun sonu şampiyonluk!" dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:23
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