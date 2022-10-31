Galibiyet sürüyor

Yozgat temsilcisi 44-26 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Van deplasman’ında güçlü rakibi karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstünlüğü sağlayan kırmızı siyahlılar ilk yarıyı Van Erkek Beş Yıldız takımı karşısında 12-16 skor ile önde tamamladı.

“HEM OFANSİF HEM DEFANS”

İkinci yarı müsabakanın başlaması ile üstünlükle oyununu sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı müsabakayı 44-26 kazanarak şampiyonluğunu sürdürdü. Van Nur Tatar Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakada hızlı bir şekilde hem ofansif hem defans olarak Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı etkili bir oyun oynadı. Maçın ilerleyen dakikalarından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Üst üste gollerle Van temsilcisi karşısında fark açarak öne geçti. İlk yarıyı 12-16 önde tamamladı. Rekabetin ikinci yarısında oyuna tamamen ağırlığını koyan Yozgat temsilcisi yaklaşık 15 dakika rakibine gol şans tanımadı. Müsabakayı 18 sayı farkla 44-26 önde tamamlayan, aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükselterek Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı şampiyonluğa doğru yürüdü. »Haber Merkezi