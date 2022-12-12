Galibiyet serisi bozuldu

Maçın ilk dakikalarında sağ kanattan gelişen TKİ atağında Muhammet Demir’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Cengiz Tunçer’in kafa şutu Yozgat Bozoksporun kalecisinde kaldı.

İlerleyen dakikalarda TKİ defansının hatasından dolayı topu kapan Yozgat Bozokspor oyuncusu Ercan Kuruçay topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Henüz 20’nci dakikalarda TKİ defansının arkasına atılan topla buluşan Ercan Kuruçay’ın şutu defansa çarparak kornere çıktı. Korner atışını Yozgat Bozokspor oyuncusu Burak Emre Kaya kullandı. Kaya’nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Abdulkadir Yıldırım’ın kafa şutu TKİ kalecisinde kaldı.

TKİ atağında Cengiz Tunçer’in Yozgat Bozokspor ceza sahasına gönderdiği orta şut karışımı vuruşunda top Yozgat Bozokspor kalecisini geçerek direğe çarptı. Yozgat Bozokspor defansı topu uzaklaştırdı. Konuk ekip mutlak golden oldu.

İlk yarının ortalarına doğru Sergen Çelik, ceza sahasına gönderdiği topa Ercan Kuruçay’ın kafa şutu TKİ kalecisinde kaldı. TKİ spor atağında Muhammet Demir’in ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta çıktı. Hemen ardından TKİ sporun kazandığı serbest vuruşu Çağatay Özkan kullanarak kaleye gönderdi. Top yandan az farkla auta çıktı.

İlk yarının sonlarına doğru Yozgat Bozokspor’un atağında topla buluşan Enes Erol, aldığı topla ceza sahası sağ çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği top kalenin yan ağlarında kaldı. Hemen ardından Yozgat Bozokspor’un atağında İsmail Çetin, kendi yarı alanından kaptığı top ile TKİ defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleye karşı sert şutunda top yandan auta çıktı. İlk yarı 0-0 berabere bitti.

SKOR 1-1

İkinci yarıya hızlı başlayan TKİ Spor 50’nci dakika da kullanılan köşe vuruşu ile 1-0 öne geçti.

TKİ oyuncusu Cengiz, gelen topu değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu.

İkinci yarının ilk dakikalarında sağ kanattan gelişen Yozgat Bozokspor atağında İsmail Çetin’in ceza sahasına gönderdiği topa Ercan Kuruçay’ın kafa vuruşu kalecide kaldı. İlerleyen dakikalarda serbest vuruş kazanan Yozgat Bozokspor, topun kalecinin ellerinde kalması ile birlikte skoru dengeleyemedi.

İkinci yarının ortalarına doğru Yozgat Bozokspor’un sol kanattan geliştirdiği atağında Burak Emre Kaya’nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa Soner Ergençay’ın sert şutu filelerle buluştu ve skorlar dengelendi.

Müsabakanın sonuna doğru yaklaşırken Yozgat Bozokspor oyuncusu Ercan Kuruçay’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Sergen Çelik’in kafa ile vuruşu TKİ kalecide kaldı.

Yozgat Bozokspor ataklarını artırmaya başladı ve sağ kanattan gelişen Bozokspor atağında Soner Ergençay’ın üstten şutu filelerle buluştu ve Bozokspor skor tablosunda öne geçti.

Müsabakanın son dakikalarında sağ kanattan gelişen TKİ atağında Yozgat Bozokspor, ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top filelerle buluştu ve TKİ spor durumu dengeledi.

Sağ kanattan gelişen TKİ spor atağında Bozokspor’un defansını geçen TKİ spor, topu ağlarla buluşturdu ve durumu öne geçirdi. Arka arkaya atılan goller rekabeti kızdırdı.

Uzatmalarda Yozgat Bozokspor oyuncusu Devrim Aksongur, sol kanattan açtığı ortaya ceza sahasındaki Abdulkadir Yıldırım’ın kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

Maçı 3-2 misafir takım kazandı.

»Muhammed Üstüntaş