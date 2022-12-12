Galibiyet hasretine son

Oyunun başından sonuna kadar iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu. İlk dakikalarda bulduğu üst üste goller ile Kastamonu Dinamikspor karşısında oyunu önde götüren kırmızı siyahlı ekip, bir ara aradaki sayı farkını 4’e kadar yükseltti. İlk yarının sonlarına doğru hem savunmada, hem de hücumda basit hatalar yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençilkspor takımı ilk devreyi 17-18 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip, müsabakayı 36-34 kazanarak 3 haftalık mağlubiyet serisine son noktayı koydu.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven attığı 15 gol ile hem takımının hem da oyunun en skorer ismi olurken, Zeynep Yüksektepe, Rümeysa Atik, Hilal Dogan 5, Semanur Buse Baran 4 ve Simge İçer ise 2 gol atarak takımına katkıda bulundu.

Konuk ekip Kastamonu Dinamikspor’da ise Özgecan Uçar attığı 12 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Özgecan’ı Gizem Aydın ve Serap Yiğit 8 gol, Cansu Erdoğdu 3, Elif Küçükcankurtaran 2 ve Busenur Alibaş ise 1 gol ile takip etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran, Rümeysa Atik, Hilal Doğan sarı kart görürken, Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan iki kez, Rümeysa Atik ise bir kez iki dakika cezası aldı.

Konuk ekip Kastamonu Dinamikspor’da ise Özgecan Uçar, Elif Küçükcankurtaran, Serap Yiğit sarı kart görürken, Elif Küçükcankurtaran iki, Buse Nur Alibaş ise bir defa iki dakika cezası aldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı alığı bu galibiyet ile puanını 7’ye yükseltirken, konuk ekip Kastamonu Dinamikspor ise 4 puanda kaldı. »Haber Merkezi