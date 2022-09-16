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Futbol turnuvası başladı

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen, “Adalet Kupası 2022” isimli halı saha futbol turnuvası başladı.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Futbol turnuvası başladı

Boğazlıyan ilçesinde adliye, cezaevi, emniyet ve jandarma çalışanları arasında iletişimin ve motivasyonun artırılmasının amaçlandığı “Adalet Kupası 2022” isimli futbol turnuvası başladı.
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanması sonrasında kurum ve kuruluşlar arasındaki birlik ve beraberliğin artırılmasını isteyen Gökhan Şahin, “Adalet Kupası 2022” isimli halı saha futbol turnuvası düzenledi.
Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde görev yapmakta olan; adliye, jandarma, emniyet ve infaz koruma memurlarını bir araya getiren turnuva, ilçe Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Ayna’nın katılımıyla başladı.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş’in hakemliğini yaptığı turnuvanın ilk maçında Çandır Emniyet Müdürlüğü ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Takımları karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı ve centilmenliğin hakim olduğu Turnuva’nın ilk gününde Boğazlıyan İlçe Jandarma Takımı’nı 6-5 skorla yenen Çandır Emniyet Müdürlüğü Takımı bir üst tura yükseldi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, amaçlarının ilçeler arası birlik ve beraberliği artırmak olduğunu söyleyerek, “Turnuvayı yapmaktaki amacımız Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde görev yapmakta olan adliye, jandarma, emniyet ve infaz koruma memurlarını bir araya getirerek onların arasındaki iletişimi, motivasyonu arttırıp özellikle Yozgat’ın güneyinde bulunan ilçelerde birlik ve beraberliği sağlamak. Biz de bu sinerjiyi oluşturmak için insanların ortak noktası olarak futbol dedik. Futbolu bir kardeşlik, dostluk aracı olarak kullanacağız. Bu sinerjiyle birlikte bu güney bölgesinde suçla mücadele konusunda da devletin kadroları olarak elimizden geleni yapacağız. Burada istiyoruz ki, hep beraber olarak yapalım. Biz bu turnuvanın da Boğazlıyan’da yapılmasını sağlayarak Boğazlıyan’ı bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tayin olduğumuz günden beri Boğazlıyanlıyız dedik, gerekeni yapmaya çalışıyoruz.” dedi. »İHA
 

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Futbol Turnuvası Başladı
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