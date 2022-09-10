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Fikstür çekimi yapıldı

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi Orhan Saka Amatör Evi’nde yapıldı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Fikstür çekimi yapıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta Yozgat’ı Yozgat 1959 FK ve Yozgat Belediye Bozokspor takımları temsil edecek. 1-2 Ekim’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligin 1. haftasında Yozgat’ın iki takımı karşılaşacak. 
Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develigücü SK karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi törenine TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi, TASKK Başkan Yardımcıları Ali Muhammet Tanrıyaşükür ve Mehmet Top, Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, Bursa ASKF eski Başkanı Ayhan Barışıcı, İstanbul ASKF yöneticileri ve Taban Birlikleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı. 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de 80 ilden 14'er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 takım mücadele verecek. Altı ve daha fazla takımla temsil edilen Ankara, Bursa İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacaklarının kurası kendi illerinde düzenlenen kura çekimleri ile belirlendi. İstanbul 5, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli takımları 2 ayrı grupta yer aldı. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak. BAL müsabakaları 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak.
6. grupta 1. hafta maç programı ise şu şekilde;
Talasgücü Belediyespor-Develigücü SK
Hacılar Erciyesspor-Osmancık Belediyespor
Ankara T.K.İ-Başkent Şafakspor
Suvermez Kapadokyaspor-Mucurgücüspor
Yozgat 1959 FK- Yozgat Bld. Bozokspor
Niğde Belediyespor-Kırıkkale Yahşihanspor
Eskil Belediyespor-Sincan Belediyespor. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Fikstür çekimi Yapıldı
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