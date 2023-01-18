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Fikstür çekimi yapıldı

Yozgat 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde Play-Off Grubu fikstür çekimi yapıldı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Fikstür çekimi yapıldı

Kura çekimi öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir karşılaşmaların Fair-Play çerçevesinde geçmesini temenni etti.
Fikstür çekimi sonunda 6 takımın mücadele edeceği Play - Off Grubu’nun, 4-5 Şubatta başlanmasına karar verildi.
Çekilen kura sonucu Play-Off Grubu İlk Hafta programı şöyle oluştu;
Sorgun Belediyespor-Sarıkaya Belediyespor, 
Bişekspor- Divanlı Gençlerbirilği, 
Çayıralan Esnafspor- Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor »Haber Merkezi

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Fikstür çekimi Yapıldı
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