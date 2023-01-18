Fikstür çekimi yapıldı

Kura çekimi öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir karşılaşmaların Fair-Play çerçevesinde geçmesini temenni etti.
Fikstür çekimi sonunda 6 takımın mücadele edeceği Play - Off Grubu’nun, 4-5 Şubatta başlanmasına karar verildi.
Çekilen kura sonucu Play-Off Grubu İlk Hafta programı şöyle oluştu;
Sorgun Belediyespor-Sarıkaya Belediyespor,
Bişekspor- Divanlı Gençlerbirilği,
Çayıralan Esnafspor- Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor »Haber Merkezi
Kura çekimi öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir karşılaşmaların Fair-Play çerçevesinde geçmesini temenni etti.