Farklı mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da lig hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-siyahlı takım lig hazırlıkları kapsamında Yozgat 1. Amatör Küme Play-Off Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sorgun İlçe Stadyumunda oynanan maçta Yozgatspor 1959 FK, Sorgun Belediyespor’a 7-3 mağlup oldu.

Hazırlık maçında her iki takımın Teknik Adamı sahaya da mücadelenin her iki yarısına da farklı ilk 11’lerle çıktı. Mücadelede takımlar eksikliklerini görme imkânı buldu.

Sorgun Belediyespor ile tarihinde birçok kez karşı karşıya gelen Yozgatspor 1959 FK, sarı-siyahlı takım karşısında ikinci kez mağlup oldu. »Haber Merkezi