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Ev sahibi kazandı

Yozgat Belediye Bozokspor, Yozgat Sentetik Dış Sahada rakibi Osmancık Belediyespor’u konuk etti.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Ev sahibi kazandı

2022-2023 Bölgesel Amatör Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Belediye Bozokspor, Osmancık Belediyespor ile karşılaştı.  
Ev sahipliği yapan Bozokspor, 39’uncu dakikaya kadar ataklar gerçekleştirdi. Bozokspor oyuncusu 39’uncu dakikada atağa çıkarak sert şutu ile gol attı. Bu sayede Yozgat Belediye Bozokspor 1, Osmancık Belediyespor 0 olarak ilk yarıyı bitirdi. 
İkinci yarının başlaması ile Osmancık Belediyespor ataklara çıktı. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım son dakikalara kadar mücadeleye devam etti. Ev sahibi olan Bozokspor takımı 1-0 maçı kazandı. 
»Haber Merkezi

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Ev Sahibi Kazandı
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