Engin destek oldu

Depremzedelere destek için bağış yapanların katıldığı “1 Adım 1 Hayat Koşusu' düzenlendi.

Maratona 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurların yanına bu sene bir parkur da depremden etkilenenlere destek olmak için eklendi.

Runtalya “Uluslararası Antalya Maratonu” ilk kez 19 Mart 2006 tarihinde Türk turizminde farklılık yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacı ile 850 kişi ile Runtalya Uluslararasi Antalya Maratonu adıyla start aldı.

Bu sene Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım toplamak amacıyla ‘Adımlar Yaraları Sarmak İçin Atılıyor. 10 km, 21 km, 42 km + 2 km 1 Adım 1 Hayat Koşusunda Sen De Ol” sloganıyla gerçekleştirildi.

Bu önemli organizasyona Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sabiha Gizem Engin 10km +2km koşusuna katılarak daha fazla hayata dokunulmasına destekçi ve temsilci oldu.

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