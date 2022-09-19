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Dünya şampiyonluğu kutlandı

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:51
Dünya şampiyonluğu kutlandı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen hemşehrimiz Rıza Kayaalp'in bu başarısı, sponsoru Gamador'un etkinliğiyle kutlandı.
Keçiören Ovacık'ta Gamador'un merkezinde vatandaşların katılımıyla yapılan etkinlikte, milli güreşçi büyük bir coşkuyla ve mehteran takımının marşlarıyla karşılandı.
Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, bu mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sponsorum Gamador İnşaat'a da çok teşekkür ediyorum çünkü büyük bir destek oldular. Bir ay önce başladığımız bu yolda dünya şampiyonası öncesi benim için büyük işler yaptılar ve dünya şampiyonasında motive ettiler. Biz de dünya şampiyonasında bu şampiyonluğu alıp Allah'a şükürler olsun buraya geldik. Tabii ki çok çalıştık, çok emek harcadık 2000 yılından bu yana güreş sporu yapıyorum. 2005'ten bu yana da Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanıyorum. Ard arda madalyalar kazanıp ülkemin bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutuyorum. Bu yolda hep devletimiz bize sahip çıktı, kulübümüz sahip çıktı ama hiçbir zaman güçlü bir sponsor sahip çıkmamıştı. Bunu her zaman da dile getirdik. Dile getirsek de boşa çıktı, bizim futbolculardan, basketbolculardan, voleybolculardan ne eksiğimiz var, fazlamız var, çünkü ülkemize en çok madalya kazandıran sporcu konumundayım şu an. 12 tane Avrupa'da 9 tane de dünyada, 3 tane de olimpiyatlarda madalya kazandırdım, diğerlerini de saymıyorum."
Bu başarıları her zaman güçlü bir sponsorla yürütmek istediğini dile getiren Rıza Kayaalp, "Güreşimin son yıllarında da olsa sağ olsun Gamador İnşaat, yönetim kurulu ile sağ olsunlar bu yolda beraber yürümeye başladık ve son dünya şampiyonluğumuzu da ülkemize beraber kazandırdık. Onların gerçekten de yapmış olduğu bu güzel reklamları benim için büyük bir motive oldu. Hem devletimize hem kulübümüze şimdi de hem sponsorumuza verilen desteğin karşılığını gösterebilmek için o mindere çıktım Allah'a şükürler olsun mücadele ederek, savaşarak, bırakmayarak dünya şampiyonluğunu 5. kez ülkeme kazandırmak nasip oldu." diye konuştu.


“NEDEN GÜREŞİN OLMASIN”
Gamador İnşaat'ın desteğiyle çok çalışarak yeni madalyalar kazanmayı hedeflediğini belirten Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise "Güçlü bir sponsorum olduğu için ayrıca mutluyum. Futbolun, basketbolun, voleybolun inanılmaz sponsorları oluyor neden bizde olmasın. Bizler bu ülkeye her gittiğimiz yerde Avrupa ve dünya madalyası kazandıran sporcularız. Sağ olsun Gamador İnşaat da bunu üstlendi ve arkamızda durdu. Kendilerine de teşekkür ediyorum." dedi.
Rıza, bu sponsorluk desteğini de ALS hastası arkadaşı için bağışladığını belirterek, "ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastası bir arkadaşım var, maçtan sonra da kendisine selam göndermiştim. Her zaman yanında olmaya çalışıyorum, beraber büyüdük, beraber yedik, içtik. 23 yıllık arkadaşım şu anda ALS hastası oldu ve tedavisi olmayan bir hastalık, onun pençesine düştü. Gözleriyle beni takip ediyor. Ondan dolayı bu şampiyonluk primini ALS derneğine bağışlamak istedim onlar da çok sevindiler." şeklinde konuştu.
Rıza, son olarak Gamodor İnşaat'ın da desteğiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat madalyası kazanmak için daha planlı, programlı çalışarak, olimpiyat madalyası ile güreş hayatını sonlandırmak istediğini belirtti. »AA

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Dünya şampiyonluğu Kutlandı
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