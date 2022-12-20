Dostluk müsabakası

Dostluk müsabakasını takip eden Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Ev sahipliği yapan Sorgun Kayseri Spor Okulu Antrenörü Kamil Karaarslan hocayı ve Akdağmadeni Akademi Spor kulübü Sivas Spor Okulu Başkanı İsmet Yaşar ve Antrenör Hakan Altın hocamızı öğrenceler verdikleri hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Sporcu kardeşlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.

Yozgat 'ta tüm ilçeler de Spor Okulu açılmasını ve spor okulu bünyesinde bütün branşların hizmet vermesi noktasında destek olacağımız belirtmek istiyorum.” dedi. »Haber Merkezi