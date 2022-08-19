Dikkat çeken maç

Müsabaka sonrası Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Obezite tüm dünyada süregelen büyük bir problem. Toplumumuzda farkındalığın ve fiziksel aktivitenin arttırılması gerekiyor. Bunun önüne geçebilmek, sağlıklı yaşama dikkat çekebilmek için bir kişide bile farkındalık oluşturabilirsek bizim için kardır gözüyle bakıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu müsabaka ile hem obeziteye dikkat çekmeyi hem de sporun kurumumuz içinde birlik, beraberlik ve kaynaştırma gücünden faydalanmasını amaçlıyoruz. Buna katkı sağlayabilirsek çok mutlu oluruz.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi