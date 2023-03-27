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Develi’yi eli boş gönderdi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 21’inci haftasında Develigücü’nü konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Kayseri ekibini 1-0 mağlup etti.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Develi’yi eli boş gönderdi

Yozgat Belediyesi Bozokspor’a galibiyeti getiren golü ise Cemal Deliktaş kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan gelişen Bozokspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Cemal Deliklitaş topu üstten auta gönderdi.
41. dakikada gelişen Bozokspor atağında Tayfun Senemli ceza sahasına orta açtı orta sonrası Rıfat’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
42. dakikada gelişen Bozokspor atağında Tayfun Senemli ceza sahası dışından vurduğu şut rakip kalecide kaldı.
58. dakikada orta sahadan gelişen Bozokspor atağında topla buluşan Erdi Yıldırım topla ceza sahasına kadar girdi rakip defansını geçerek sert bir şut vurdu. Şutu rakip kalecide kaldı.
68. dakikada sol kanattan gelişen Bozokspor atağında Azat Mamuk’un ortasında topa iyi yükselen Cemal Deliktaş topu ağlarla buluşturdu skoru 1.0 yaptı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor, aldığı bu galibiyetle puanını 41’e yükseltti. »Alpaslan Demir

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Develiyi Eli Boş Gönderdi
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