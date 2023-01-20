Develigücü’nde ayrılık

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta orta sıralarda yer alan Develigücü Spor Kulübü’nde ayrılık yaşandı. Ligin ikinci yarısı öncesi daha önce 5 isim ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı takımda bu kez kaleci Muhammed Utkucu takımdan ayrıldı. Sezon başında Beykozspor 1908 takımından transfer edilen 1997 doğumlu kaleci ligin ikinci yarısı öncesi takımla vedalaşarak ayrıldı.

Utkucu, ligin ilk yarısında geride kalan 13.hafta sonunda 10 maçta forma giydi. Muhammed Utkucu yaptığı paylaşımda, “Sezon başında katıldığım Develigücü Spor Kulübü’nden kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte onurlu ve gururlu bir şekilde terimin son damlasına kadar mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, kar kış yağmur çamur demeden bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bundan sonraki süreçte Develigücü Spor Kulübü’ne başarılar diliyorum” dedi. »İHA