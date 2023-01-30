Derbi Bozokspor’un

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Bozokspor, Yozgatspor’u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri ise yeni transferler Barış Turan ile Cemal Deliktaş kaydetti.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgatspor 1959 FK maçına Yozgatlı sporseverler büyük ilgi gösterdi. Hem ev sahibi takım için hem de misafir takım için ayrılan tribünleri taraftarlar hınca hınç doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada gelişen Bozokspor atağında İsmail Çetin’in şutunda top yandan auta çıktı.

18. Dakikada gelişen Yozgatspor atağında Ömer Sunar’ın şutunu Bozukspor kalecisi güçlükle kornere çeldi.

27. Dakikada Yozgatspor kontratında Hüseyin Akman’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Bozuksporun kazandığı serbest vuruşu Soner Ergençay kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği topa son anda Mert Tolun dokundu meşin yuvarlak filelerle buluştu fakat müsabaka hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45. Dakikada Mert Tolun’un kornerden Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa kafayla dokunan Tayfun Senemli’nin şutunu kaleci Ökkeş son anda çıkardı dönen topu Cemal Deliktaş tamamladı. Kaleci Ökkeş bir daha topu çıkardı dönen topu bu sefer Soner Ergençay tamamladı Yozgatspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

52. Dakikada sağ kanattan gelişen Bozokspor atağında Mert Tolun’un ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Barış Turanın kafa şutu topu filelerle buluştu 1-0

57. Dakikada gelişen Bozokspor atağında Mert Tolun’un yerden ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir Bozoksporlu oyuncu dokunamayınca kırmızı siyahlılar mutlak golden oldu.

65. dakikada Yozgatspor defansı arkasına atılan topla buluşan Cemal Deliktaş kaleci Ökkeş’in üzerinden topu filelere gönderdi. 2-0

72. Dakikada Yozgatspor defansının büyük hatasında topla buluşan Cemal Deliktaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı meşin yuvarlağı kaleyi yerine farklı şekilde auta gönderdi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor aldığı bu galibiyetle puanını 28’e yükseltti. »Alpaslan Demir