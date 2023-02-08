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Deprem korkusu yaşadılar

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. 

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Deprem korkusu yaşadılar

Bu illerden bir tanesi olan Gaziantep’ti. Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın Gaziantepli iki oyuncusunun aileleri deprem korkusunu yaşadı.
Kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları Ökkeş Can Karakut ile Ali Gülme’nin aileleri depremi yaşadı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan her iki oyuncunun aileleri de depremden yara almadan kurtulurdu.
Yozgatspor 1959 FK’nın Kalesi Ökkeş Can Karakurt’un ailesinin yaşadığı 6 bloklu sitenin 4’ü depremde yıkıldı. Karakurt’un babası Murat Karakurt yıkılan binanın altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan Baba Murat Karakurt ayaklarında kırık oluştuğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaleci Ökkeş Can Karakurt’un babası enkazdan sağ kurtulurken annesi ise şans eseri depremden kurtuldu. Anne Karakurt, annesini ziyarete gittiği için yıkılan binada depreme yakalanmadı.
Öte yandan Kaleci Ökkeş Can Karakurt’un devre arasında  Kahramanmaraş İstiklalspor ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Ligin ilk  yarısında Elbistanspor’un formasını giyen Ökkeş Can Karakurt, İstiklalspor’a transferin eşiğinden dönmüş. »Haber Merkezi

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Deprem Korkusu Yaşadılar
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