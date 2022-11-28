Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.874,34
ALTIN
1.049,53
DOLAR
18,64
STERLİN
22,49
EURO
19,34

Deplasmanda yenildi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta 9’ uncu haftada mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, Hacılar Erciyesspor ile karşılaştı. 

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Deplasmanda yenildi

İlk dakikalarda Hacılar Erciyesspor ataklara başladı. 26’ ıncı dakika’ da Erciyesspor’dan Süleyman Yasa topu fileler ile buluşturmak istedi ama top direğe çarpıp geri döndü. Ataklar sonrası Yozgatspor 1959 FK taç atışı fırsatı yakaladı. Taç atışıyla karşı takımının sahasında atakta bulunan Yozgatspor, Erciyesspor’ un defansı ile karşılaştı. Erciyespor defansı ile topu kaleden uzaklaştırdı. İlk yarı iki takım topu ağlarla buluşturmak istedi. İlk yarı golsüz biterek, skor değişmedi. 
İkinci yarıya başlayan iki takım taraftarların desteği ile motivasyonu yüksek bir şekilde başladı. İkinci yarının 48 ‘ inci dakikası Erciyesspor oyuncusu Mehmet Tatlı kaleye gönderdiği şutu ile gol bulmak istedi ama top direğe çarptı. Daha sonra ataklarına devam eden Erciyesspor oyuncusu Mehmet Tatlı kaleye etkisiz bir top gönderdi. Kimse olmadığı için ceza sahasından yollanan topu Yozgatspor oyuncusu Ayhan Kurt savunmada topu kontrol edemedi ve Mehmet o anı değerlendirip topu kaleye gönderdi. İkinci yarı ilk golü Hacılar Erciyesspor atmış oldu. İkinci yarı son dakikalarına kadar ataklarına devam eden Yozgatspor gol atamadı. Maç skoru Hacılar Erciyesspor 1, Yozgatspor 1959 FK 0 olarak sonuçlandı. Hacılar Erciyesspor kazandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Deplasmanda Yenildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madalyalar verildi
Madalyalar verildi
Üzücü mağlubiyet
Üzücü mağlubiyet
Arka arkaya zafer
Arka arkaya zafer
Bozkırın Başakları maça hazır
Bozkırın Başakları maça hazır
Hakemler belli
Hakemler belli
Engelleri basketbol ile aşıyorlar
Engelleri basketbol ile aşıyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim