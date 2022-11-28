Deplasmanda yenildi

İlk dakikalarda Hacılar Erciyesspor ataklara başladı. 26’ ıncı dakika’ da Erciyesspor’dan Süleyman Yasa topu fileler ile buluşturmak istedi ama top direğe çarpıp geri döndü. Ataklar sonrası Yozgatspor 1959 FK taç atışı fırsatı yakaladı. Taç atışıyla karşı takımının sahasında atakta bulunan Yozgatspor, Erciyesspor’ un defansı ile karşılaştı. Erciyespor defansı ile topu kaleden uzaklaştırdı. İlk yarı iki takım topu ağlarla buluşturmak istedi. İlk yarı golsüz biterek, skor değişmedi.

İkinci yarıya başlayan iki takım taraftarların desteği ile motivasyonu yüksek bir şekilde başladı. İkinci yarının 48 ‘ inci dakikası Erciyesspor oyuncusu Mehmet Tatlı kaleye gönderdiği şutu ile gol bulmak istedi ama top direğe çarptı. Daha sonra ataklarına devam eden Erciyesspor oyuncusu Mehmet Tatlı kaleye etkisiz bir top gönderdi. Kimse olmadığı için ceza sahasından yollanan topu Yozgatspor oyuncusu Ayhan Kurt savunmada topu kontrol edemedi ve Mehmet o anı değerlendirip topu kaleye gönderdi. İkinci yarı ilk golü Hacılar Erciyesspor atmış oldu. İkinci yarı son dakikalarına kadar ataklarına devam eden Yozgatspor gol atamadı. Maç skoru Hacılar Erciyesspor 1, Yozgatspor 1959 FK 0 olarak sonuçlandı. Hacılar Erciyesspor kazandı.

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