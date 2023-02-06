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Deplasmanda umduğunu bulamadı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımına 37-36 mağlup oldu. 

06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Deplasmanda umduğunu bulamadı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Oğuzeli deplasmanında umduğunu bulamayan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısına mağlubiyet ile başladı. Oğuzeli Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçildi. İki takımda savunmada sıkıntı yaşarken, buldukları goller ile skoru ilk yarının sonuna kadar dengede götürdüler. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımının 19-18 üstünlüğü ile tamamlandı. 
Müsabakanın ikinci yarısında kırmızı siyahlı ekibin öne geçme çabaları sonuçsuz kalınca sahadan 37-36 mağlup ayrıldı. Ev sahibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımından Zelal Karataş attığı 18 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Sude Naile Kale 6, Helin Argış 5, Sıla Özgişi 4, Sena Kale 2, Nisa Taner ve Nejlanur Ay 1 gol attı. Yozgat Ali ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven attığı 12 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Rumeysa Atik 7, Zeynep Yüksektepe 6, Semanur Buse Baran 5, Nurşen Aydın 4, Hilal Doğan 2 gol attı. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımında Sude Naile Kale, Helin Argış, Sena Kale sarı kart görürken, Sıla Özgişi ve Sena Kale kırımızı kart gördü. Zelal Karataş bir defe 2 dakika cezası alırken, Sude Naile Kale ve Sena Kale 2 defa iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Nurşen Aydın, Zeynep Yüksektepe, Hilal Doğan sarı kart görürken, Atiye Gülseven kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Semanur Buse Bakan bir defe, Nurşen Aydın, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan iki defa, Atiye Gülseven ise üç defa iki dakika cezası aldı. »Haber Merkezi

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Deplasmanda Umduğunu Bulamadı
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