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Deliktaş ve Kapan Bozokspor’da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor ikinci devre öncesi yaptığı iki transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Deliktaş ve Kapan Bozokspor’da

Ercan Kuruçay ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar başarılı forvet oyuncusu Cemal Deliktaş ile tecrübeli kaleci Burak Kapan'ı renklerine bağladı. 
CEMAL DELİKTAŞ KİMDİR?
10 Mayıs 1992 doğumlu Cemal Deliktaş, futbol kariyerine Kahramanmaraşspor’da başlarken sırasıyla, Afyonkarahisarspor, Yimpaş Yozgatspor, 1920 Maraş Spor, Akyurt Şeker Spor, Körfez İskenderun Spor, Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, Kars 36 Spor, Cizre Serhat Spor, Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Eskil Belediyespor’da görev aldı. İlk 11’de görev aldığı 50 maçta toplam 32 gol atan golcü oyuncu ikinci devrede kırmızı-siyahlı ekibin gol silahı olacak.
KALE KAPAN’A EMANET
İkinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yozgat Belediyesi Bozokspor’da kale Burak Kapan’a emanet.
Yozgat Belediyesi Bozokspor devre arası transfer sürecinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Forvet hattında Cemal Deliktaş’ı renklerine bağlayan kırmızı siyahlı ekip, kaleyi usta eldiven Burak Kapan’a teslim etti. 
BURAK KAPAN KİMDİR?
T.F.F. 2. Lig ve 3. Lig’de uzun süre görev yapan tecrübeli eldiven son olarak 3. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı FK’da görev aldı. İkinci devrede Yozgat Belediyesi Bozokspor kalesi Burak Kapan’a emanet olacak. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Deliktaş Ve Kapan Bozoksporda
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