Futbol oynadığı dönemde dönemin en iyi oyuncuları arasında gösterilen, şutlarını ayağının ucu ile çektiği için ‘Hacı burun İbrahim’ lakabı takılan İbrahim Zeki’nin 11 yaşındaki torunu İbrahim Zeki’de dedesinin izinden gidiyor. Şimdiden oynadığı oyun ve dedesi gibi ayağının ucuyla çektiği şutlar ile dikkat çeken minik İbrahim kendisini izleyenlere yeni İbrahim Zeki geliyor dedirtiyor. Şuanda Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sekreterya işini yürüten Zeki, “Uzun yıllar futbol oynadım. O dönemin Köy Hizmetlerispor’u olan şimdinin ise İl Özel İdarespor’u olarak Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımında yıllarca futbol oynadım. Kaptanlığını son olarak ta Antrenörlüğü’nü yaptıktan sonra futboldan emekli oldum ve şimdi yine futboldan uzaklaşmadım ancak Veteran takımı ile müsabakalara gidiyoruz, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda çalışıyorum, kulüplerimize destek veriyorum. Benim gibi torunum İbrahim’de futbol tutkunu. Yaşının küçük olmasına rağmen oynadığı futbol, çektiği şutlar ile benim stilimi andırıyor. Torunum İbrahim ileride büyük bir futbolcu olacaktır, buna inanıyorum. Ben torunumun her zaman arkasındayım ve futbol anlamında her türlü desteği de vereceğim” dedi. »Haber Merkezi