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Dayanışma gecesi

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF) Hamburg ve Bremen temsilciliği tarafından Hamburg’da, Yozgatspor Dayanışma Gecesi düzenlendi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Dayanışma gecesi

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan “Yozgatlının Yozgatspor’dan başka takımı yoktur. Yozgatlı, hangi ligde olursa olsun Yozgatspor’un yanında olup takımına destek veriyor. Bu da gurur vericidir.” dedi.
Geceye Eski Bakan Lütfullah Kayalar, Yozgatspor Kulübü Başkanı Kazım Arslan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Hamburg Konsolosu Mehmet Macit Eker, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Ali Rıza Şimşek ile çok sayıda Yozgatlı katıldı.
Sunumunu Hamburglu İş İnsanı Salih Çelik’in yaptığı gece, İstiklal Marşı ve Almanya Milli Marşı’nın okunması ile başlandı.
Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan gecede yaptığı konuşmada, Türkiye’de birçok kapının kendilerine kapandığını söyledi.
Buna karşın yurt dışında yaşayan Yozgatlıların Yozgatspor’a sahip çıkarak yeni bir kapı açtığını aktaran Arslan “Yozgatlının Yozgatspor’dan başka takımı yoktur. Yozgatlı, hangi ligde olursa olsun Yozgatspor’un yanında olup takımına destek veriyor. Bu da gurur vericidir. Bugün Yozgatspor’umuz için burada bir araya geldik. Yozgatspor layık olduğu yere dönecektir. Yozgatspor’un yeri Süper Lig’dir. En kısa zamanda sizin desteği ile Yozgatspor Süper Lig’e dönecektir.” ifadelerini kullandı. 
Gecede ayrıca Grup Yaren eşliğinde Yozgatlılar halay çekip pistte coştu. Mustafa Tatlıtürk de Yozgat yöresine ait türküleri seslendirdi.
“Türkiye ve Avrupa arasında en büyük köprü sizsiniz”
Gecede konuşma yapan Eski Bakan Lütfü Kayalar da Yozgatlılar olarak tarihi bir gece yaşadıklarını belitti. Kayalar Yozgatspor için bir araya geldiklerini belirterek “Yozgat’ımız, Avrupa’ya en çok göç veren bir ilimizdir. Avrupa’nın birçok şehrinde Yozgatlılar alın teri ile çalışmakta. Birçok Yozgatlı, bugün işveren konumuna gelmiş, gençlerimiz üniversite okuyarak birçok alanda adından söz eder duruma ulaşmıştır. Bu, Türkiye için inanılmaz bir güçtür. Türkiye ile Avrupa arasında en büyük köprüyü siz oluşturmaktasınız. Sizin bu ülkelerde gösterdiğiniz ve bundan sonra göstereceğiniz başarılar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını daha ileriye, daha yükseğe çıkaracaktır. Aynı şekilde Türkiye’deki yönetimlerin, Türkiye’de ki iş hayatının, Türkiye’deki ekonominin de büyümesi için en büyük güç olacaktır.” vurgusu yaptı. »Haber Merkezi

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Dayanışma Gecesi
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