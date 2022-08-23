‘Daima arkasındayız’

İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. Atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme) dallarında Türkiye dâhil 56 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde sporcu yarıştı.

Grekoromen güreş kategorisinde düzenlenen yarışmalarda ise 97 kilogramda mindere çıkan Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi, milli sporcu Beytullah Kayışdağ, Tacikistanlı rakibi Safarov Mirzoamin’i (8-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bozok Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İslami Dayanışma Oyunları’nda 97 kilogramda mindere çıkarak bizleri başarısıyla gururlandıran Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi, milli sporcu Beytullah Kayışdağ’ı kutluyorum. Ulusal ve Uluslararası katıldığı her turnuvada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırması ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesi adına Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak her daim arkasındayız. Başarıları daim olsun.” »Haber Merkezi

